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16. 07. 2017

Пакистан начал военную операцию на границе с Афганистаном

Пакистан в воскресенье, 16 июля 2017 года, заявил о начале новой военной операции против "Исламского государства" (ИГ) вблизи границы с Афганистаном. Как доложил генерал-майор Асиф Гафур, пехотная дивизия при поддержке авиации и артиллерии ведет наступление в полуавтономном агентстве (регионе) Хайбер на севере страны.

По его словам, Пакистан обратился к афганской власти с призывом провести аналогичную операцию со своей стороны границы, в провинции Нангархар, которая является оплотом для ИГ.

При этом Гафур возразил, что ИГ имеет действенную сеть в Пакистане, однако, отметил военный, исламисты усиливают свои позиции в Афганистане, хотя ИГ там все же не настолько мощное, как на Ближнем Востоке.

Еще одной целью операции является остановка бесконтрольного передвижения людей через границу между Нангархаром и Хайбером. Афганистан и Пакистан уже длительное время обмениваются обвинениями в недостаточных усилиях по борьбе с исламистами в приграничных регионах.

Напомним, Пакистан намерен начать строительство забора на общей с Афганистаном границе.

Источник: korrespondent.net
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