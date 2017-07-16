Пакистан начал военную операцию на границе с Афганистаном

Пакистан в воскресенье, 16 июля 2017 года, заявил о начале новой военной операции против "Исламского государства" (ИГ) вблизи границы с Афганистаном. Как доложил генерал-майор Асиф Гафур, пехотная дивизия при поддержке авиации и артиллерии ведет наступление в полуавтономном агентстве (регионе) Хайбер на севере страны.
По его словам, Пакистан обратился к афганской власти с призывом провести аналогичную операцию со своей стороны границы, в провинции Нангархар, которая является оплотом для ИГ.
При этом Гафур возразил, что ИГ имеет действенную сеть в Пакистане, однако, отметил военный, исламисты усиливают свои позиции в Афганистане, хотя ИГ там все же не настолько мощное, как на Ближнем Востоке.
Еще одной целью операции является остановка бесконтрольного передвижения людей через границу между Нангархаром и Хайбером. Афганистан и Пакистан уже длительное время обмениваются обвинениями в недостаточных усилиях по борьбе с исламистами в приграничных регионах.
Напомним, Пакистан намерен начать строительство забора на общей с Афганистаном границе.
Источник: korrespondent.net