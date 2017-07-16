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16. 07. 2017

Родственники жертв MH17 протестовали перед посольством РФ в Гааге

Три года спустя после крушения над Донбассом лайнера MH17 "Малайзийских авиалиний" родственники погибших провели демонстрацию перед российским посольством в Гааге. Они заявили нидерландскому телевидению в воскресенье, 16 июля, что протест направлен против попыток Москвы заблокировать расследование уголовного дела.

Полтора десятка демонстрантов разместили на лужайке перед посольством РФ скамью с табличкой в память 298 пассажиров и членов экипажа погибшего лайнера с надписями на английском языке - "Ожидаем ответственности и полного расследования" и русском - "Человечность превыше политики". В своем письме они призвали российское руководство к конструктивному сотрудничеству со следствием.

Een kleine groep MH17  nabestaanden zal zo een uur lang, zwijgend, plaats nemen tegen over de Russische ambassade. pic.twitter.com/mYdHRarGQ6

— Jildou van Opzeeland (@Jilnow) 16 июля2017 г.

Ранее Австралия призвала Москву к сотрудничеству в преследовании ответственных за обстрел самолета. 

Источник: korrespondent.net
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