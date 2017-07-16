ВСУ получат десять тысяч вооружения и техники

Вооруженные силы Украины в 2017 году получат более 10 тысяч единиц вооружения и военной техники. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук, информирует пресс-служба ведомства.

По его словам, такое количество определил Генеральный штаб, учитывая потребности военных.

Шевчук также отметил, что предполагается закупить новейшие и модернизированные образцы ВВТ, в том числе от государственного концерна Укроборонпром и других предприятий.

"Принято на вооружение 10 образцов вооружения и военной техники. Ремонтно-восстановительными подразделениями Вооруженных сил воссоздана исправность более 6,4 тысяч единиц вооружения и военной техники", – сообщил Шевчук.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил выделить 1,4 миллиарда гривен на строительство завода по производству боеприпасов.

Источник: korrespondent.net