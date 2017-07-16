В Венесуэле стартовал народный референдум

В Венесуэле начался народный референдум, инициированный оппозицией для оценки общественного мнения по поводу плана президента страны Николаса Мадуро, сообщает Al Jazeera.

"В то время как некоторые аутсайдеры поддерживают запланированное голосование, для оценки общественного мнения по поводу действий Мадуро, правительство утверждает, что опрос не имеет легитимности", - отмечает издание.

По информации СМИ, неофициальный референдум должен дать оценку общественности по поводу плана президента Мадуро переписать конституцию. Так, власти отказываются присоединиться к голосованию в воскресенье, а сторонники Мадуро бойкотируют его, однако оппозиционные избиратели, похоже, готовы отказаться от предложения президента о переустройстве конституции 1999 года путем избрания супер-органа, известного как учредительное собрание, 30 июля 2017 года.

В свою очередь, оппозиция призвала своих сторонников бойкотировать опрос 30 июля, который они считают захватом власти в стране со стороны Мадуро. Венесуэльский лидер же настаивает на том, что конституция нуждается в обновлении, чтобы противостоять экономическому кризису и обеспечить мир после нескольких месяцев протестов.

Ранее Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы решила позволить Мадуро созвать учредительное собрание без проведения референдума, за который выступала оппозиция

Источник: korrespondent.net