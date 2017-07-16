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16. 07. 2017

Покушавшийся на Осмаева: Это был несчастный случай

Подозреваемый в нападении на добровольцев Адама Осмаева и Амину Окуеву Артур Денисултанов-Курмакаев, известный также как "Динго", не хотел стрелять в мужчину.

"На Подоле сидели и общались в машине…. Я хотел сделать их фото, и тогда Осмаев сам пересел на заднее сидение. Он показал мне коробку, в которой лежал пистолет иностранного производства. Я впервые увидел такое оружие и взял этот долбанный пистолет в руки, даже не зная, что он заряжен. Когда Осмаев увидел у меня в руках пистолет, он закричал: "Осторожно!" И дернул меня за руку, выворачивая пистолет. Он прыгнул ко мне вперед через сидение, и в этот момент произошел случайный выстрел. Даже не знаю, куда он попал. Я не хотел стрелять, не хотел убивать, все произошло по неосторожности", – заявил Денисултанов-Курмакаев в интервью изданию Страна.

По его словам, после этого у Осмаева и Окуевой "началась истерика, а Окуева выстрелила мне в плечо". Денисултанов-Курмакаев заявил, что всего в него попало шесть пуль.

"Я уже начал терять сознание, вываливаясь из машины… Когда я выпал и оказался на земле, Осмаев обошел машину и в меня безоружного при свидетелях выпустил восемь пуль, всю обойму еще одного "Макарова". Он расстреливал меня как кабана", – сказал он.

Напомним, покушение на Осмаева и Окуеву произошло 1 июня в Киеве. Киллер и Осмаев получили серьезные ранения.

По словам главы МВД Арсена Авакова, полиция обнаружила связь между покушением и лидерами России.

Источник: korrespondent.net
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