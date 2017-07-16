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16. 07. 2017

В Индии автобус с паломниками попал в ДТП: 16 жертв

В районе Рамбан индийского штата Джамму и Кашмир автобус с паломниками упал в ущелье – погибли 16 человек, еще 20 получило ранения. Авария произошла в воскресенье, 16 июля, сообщает местное интернет-издание India Times.

По данным СМИ, автобус съехал с автомагистрали недалеко от города Банихал, перевернулся и скатился в ущелье. Спасательные операции продолжаются.

Пострадавших доставили в местную больницу. Для транспортировки тяжело раненых задействовали вертолет.

Напомним, в мае в Индии сорвался в ущелье автобус с паломниками – погибли 22 человека.

Источник: korrespondent.net
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