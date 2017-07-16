США требуют от Ирана освободить всех иностранцев

Власти США обратились к Тегерану с требованием немедленно освободить всех американских граждан и прочих иностранцев, находящихся в заключении в Иране по "сфабрикованным" иранскими спецслужбами обвинениям. С соответствующим заявлением выступил, в воскресенье, 16 июля, представитель Госдепартамента.

В документ не называется никто конкретно, однако сделано оно было после того, как обвиненный во "внедрении" американский гражданин был приговорен в Иране к 10 годам заключения.

О приговоре иностранцу, не назвав его имени, рассказал ранее в тот же день на пресс-конференции замглавы судебной системы Ирана, генеральный прокурор Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи. По его словам, осужденный, имеющий гражданство как США, так и еще одной зарубежной страны, подал апелляцию. Никаких подробностей о предъявленных обвинениях Мохсени-Эджеи не привел.

Отметим, в октябре 2016 года американский бизнесмен Сиамак Намази, его отец и еще четыре человека были осуждены на 10 лет заключения по обвинению в шпионаже.

Напомним, власти США на суде в Нью-Йорке требуют, чтобы благотворительный фонд, якобы контролируемый Ираном, отказался от права собственности на один из городских небоскребов.

Источник: korrespondent.net