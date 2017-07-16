В Виннице напали на ювелирный, есть раненый

В Виннице трое вооруженных мужчин напали на ювелирный магазин. Ограбление произошло около 13.00 в воскресенье, 16 июля, на улице Магистратская, сообщили в областной полиции.

Преступники ранили охранника и вынесли золотые изделия, однако при попытке бегства на автомобиле были задержаны правоохранителями. В полиции рассказали, что мужчины в медицинских масках забежали в помещение магазина и, угрожая оружием охраннику, требовали, чтобы он лег на пол.

"Однако мужчина, который в прошлом работал в милиции, оказал им активное сопротивление, после чего нападавшие начали стрелять по нему. В результате охранник получил ранение в живот и бедро. Также мужчине нанесли повреждения по голове молотком. Преступники разбили витрины и забрали золотые изделия", - говорится в сообщении. Однако, по данным полиции, продавец магазина успела нажать тревожную кнопку, поэтому когда нападавшие пытались скрыться на автомобиле - они были оперативно задержаны спецподразделением полиции неподалеку от места совершения преступления. "В машине находились похищенные золотые вещи. У преступников изъяли три пистолета, нож, рацию и другие доказательства их преступной деятельности", - доложили в ведомстве.

Напомним, в прошлом году в Киеве на улице Сормовской (Дарница) трое вооруженных мужчин в балаклавах ограбили ювелирный магазин.

Источник: korrespondent.net