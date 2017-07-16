Европарламент: Отсрочек по Brexit не будет

Евросоюз не пойдет на то, чтобы дать Лондону какую-либо отсрочку на переговорах по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit), заявил председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни.

"Мы не можем дать больше времени на переговоры. Мы собираемся завершить их до европейских выборов в 2019 году", – сказал Таяни в интервью изданию La Vanguardia.

По его словам, если Лондон не предоставит трем миллионам европейцев, проживающих в Великобритании, те же права, что и гражданам Соединенного королевства, Европарламент проголосует против такого соглашения. Глава ЕП считает приоритетным достижение договоренности уже до конца 2017 года.

Тема условий проживания граждан ЕС в Великобритании после Brexit станет главной на переговорах, которые стороны запланировали провести 17 июля в Брюсселе. В целом Таяни оптимистично настроен по поводу результатов предстоящих переговоров по Brexit.

Ранее глава делегации ЕС на переговорах по "брекситу" Мишель Барнье раскритиковал предложения Лондона по правам для граждан ЕС как слишком неконкретные.

Источник: korrespondent.net