Израиль выступил против соглашения РФ и США о перемирии в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против соглашения России и США о перемирии в Сирии. Об этом он заявил после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Haaretz.

"Нетаньяху сказал репортерам после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в воскресенье, что Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, согласованного США и Россией, поскольку оно увековечит иранское присутствие в этой стране", – говорится в публикации.

Напомним, соглашение о перемирии в южных районах Сирии было одобрено президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на двусторонних переговорах на саммите G20 в Гамбурге.



США воодушевлены созданием зон деэскалации в Сирии

Как сообщалось, стороны конфликта в Сирии в основном придерживаются условий перемирия.

Источник: korrespondent.net