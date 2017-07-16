Разведка Ирака: Лидер "Исламского государства" жив

Власти Ирака опровергли информацию о смерти лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на главу службы разведки и контртеррористических операций МВД Ирака Абу аль-Басри.

По его словам, аль-Багдади остается на территории Сирии, однако покинул город Ракка.

Разведка Ирака отслеживает передвижение лидера террористов и его сторонников.



В логове ИГИЛ: видео с передовой битвы за Ракку

Напомним, в середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков. Позже террористы ИГИЛ подтвердили информацию о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади.

Источник: korrespondent.net