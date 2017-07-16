Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2017, понедельник, 00:05
+21°C
Завтра +21°C
+21°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,24
16. 07. 2017

Разведка Ирака: Лидер "Исламского государства" жив

Власти Ирака опровергли информацию о смерти лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на главу службы разведки и контртеррористических операций МВД Ирака Абу аль-Басри.

По его словам, аль-Багдади остается на территории Сирии, однако покинул город Ракка.

Разведка Ирака отслеживает передвижение лидера террористов и его сторонников.

В логове ИГИЛ: видео с передовой битвы за Ракку

Напомним, в середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков. Позже террористы ИГИЛ подтвердили информацию о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.