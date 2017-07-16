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16. 07. 2017

Гройсман не планирует идти в президенты

 
Премьер-министр Владимир Гройсман не намерен баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах, и не видит себя на этой должности. Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина вечером 16 июля. 
 
В частности, так Гройсман ответил на вопрос, намерен ли он баллотироваться в президенты на следующих выборах. 
 
"Я уже говорил о том, что я чувствую свою эффективность именно в исполнительной ветви власти, поэтому таких планов у меня нет", – заверил премьер, добавив, что не видит себя в роли президента Украины. 

На выборах президента тройка лидеров – опрос
 
Напомним, 7 июня 2014 года президентом Украины был избран Петр Порошенко. Его каденция заканчивается в 2019 году.

Источник: korrespondent.net
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