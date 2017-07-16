Гройсман не планирует идти в президенты

Премьер-министр Владимир Гройсман не намерен баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах, и не видит себя на этой должности. Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина вечером 16 июля.

В частности, так Гройсман ответил на вопрос, намерен ли он баллотироваться в президенты на следующих выборах.

"Я уже говорил о том, что я чувствую свою эффективность именно в исполнительной ветви власти, поэтому таких планов у меня нет", – заверил премьер, добавив, что не видит себя в роли президента Украины.



На выборах президента тройка лидеров – опрос

Напомним, 7 июня 2014 года президентом Украины был избран Петр Порошенко. Его каденция заканчивается в 2019 году.

Источник: korrespondent.net