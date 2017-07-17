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17. 07. 2017

В ходе народного референдума в Венесуэле застрелили человека

 
Один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы, произошедшей во время народного референдума против политики президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает РИА Новости.
 
Ранее венесуэльская оппозиция сообщала о гибели двух человек и ранении четырех.
 
"Прокуратура номер 124 расследует смерть Ксиомары Эскот и ранение трех человек, произошедшие во время неправомерных действий в Катии (пригород Каракаса – ред.)", – говорится в заявлении прокуратуры Венесуэлы. 
 
Рядом с церковью Катии располагается пункт для голосования, к которому выстроились в очередь тысячи людей. Нападение было совершенно именно там.

В парламент Венесуэлы ворвались сторонники Мадуро
 
Напомним, в Венесуэле проходит народный референдум, инициированный оппозицией для оценки общественного мнения по поводу плана президента страны Николаса Мадуро.

Ранее Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы решила позволить Мадуро созвать учредительное собрание без проведения референдума, за который выступала оппозиция.

Источник: korrespondent.net
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