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17. 07. 2017

Беспилотник США провел разведку над Донбассом

Стратегический американский беспилотник RQ-4A Global Hawk в воскресенье, 16 июля, совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации.

Отмечается, что во время полета дальний беспилотник с позывным UAVGH000 часами курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения на Донбассе, но не пересекал ее. Разведчик летал на высоте 16,7 тыс метров.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией ЛДНР, а также пограничными областями России.

Сообщается, что американский беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он вошел в воздушное пространство Украины над Николаевской областью и направился в сторону Мариуполя. После выполнения задания на Донбассе, "ушел" из воздушного пространства Украины к северу от Молдавии.

Известно, что американский беспилотник RQ-4A Global Hawk практически ежемесячно совершает разведывательные полеты на Донбассе.

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Ранее подлеты Global Hawk к линии разграничения на Донбассе были зафиксированы 14 мая.

Источник: korrespondent.net
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