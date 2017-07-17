Война в Сирии: число погибших превысило 330 тысяч человек

В Сирии с 2011 до середины июля 2017 года погибли в общей сложности 331765 человек. Об этом сообщили в Сирийском наблюдательном совете по правам человека, передает Deutsche Welle.

Согласно подсчетам правозащитников, в числе 99617 умерших насильственной смертью мирных жителей – 18243 ребенка.

В результате вооруженного конфликта погибли 116774 военнослужащих, подчиняющихся сирийскому президенту Башару Асаду, и его сторонников, а также 57 тысяч повстанцев, в том числе члены альянса сирийской оппозиции и курдских формирований "Силы демократической Сирии".

Кроме того, убиты 58 тысяч джихадистов – в основном сторонники террористической организации "Исламское государство" или группировок, близких к "Аль-Каиде".

Как сообщал Корреспондент.net, 9 июля на юго-западе Сирии вступило в силу соглашение о перемирии. В достижении договоренностей между сирийским правительством и бойцами оппозиции приняли участие представители США, России и Иордании.



Армия Сирии выбила боевиков из пригорода Дамаска

Стороны конфликта в Сирии в основном придерживаются условий перемирия.

Источник: korrespondent.net