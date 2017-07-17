Россия закрыла небо накануне трагедии MH17 – СМИ

Россия запретила полеты авиации в сопредельном с Донбассом воздушном пространстве 16 июля 2014 года. Запрет начал действовать с полуночи 17 июля, то есть в день, когда был сбил малайзийский пассажирский лайнер Boeing 777, который летел рейсом MH17. Об этом сообщает российский Forbes со ссылкой на отчет Совета по безопасности Нидерландов.

Согласно информации, запрет касался на полеты ниже 16150 метров, то есть фактически распространялся на всю гражданскую авиацию. Это высота, достижимая ЗРК Бук, который сбил самолет Malaysia Airlines. Украина 14 июля 2014 года установила минимальную высоту полета транзитных гражданских судов над зоной АТО в 9754 метров.

"Совет по безопасности Нидерландов запросил российскую сторону о причинах ввода ограничений на полеты гражданской авиации. Росавиация ответила, что это сделано для "согласования ограничительных мер с прилегающим воздушным пространством Украины". На вопрос голландских экспертов о "конфликте высот" двух запретов Россия ничего не ответила", – говорится в сообщении.





Родственники жертв MH17 протестовали перед посольством РФ в Гааге Отмечается, что 17 июля маршрут рейса МН17 пролегал над зоной ответственности Ростовского зонального центра, который получил информацию об ограничении. Ростовский диспетчер знал, что при пересечении государственной границы России малайзийский Boeing 777 вторгается в запрещенную для полетов гражданской авиации зону и молчал.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Источник: korrespondent.net