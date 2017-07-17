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17. 07. 2017

Меркель пообещала управлять правительством Германии до 2021 года

 
Канцлер Германии Ангела Меркель собирается оставаться у власти до 2021 года в случае победы блока партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) на выборах в Бундестаг, передает Deutsche Welle.
 
На вопрос, может ли она это гарантировать, Меркель ответила, что ни один человек не имеет абсолютного контроля над собственной судьбой.
 
"Однако я твердо намерена поступить именно так, как я сказала людям", – сказала канцлер в эфире телеканала ARD, добавив, что на этом базируется доверие.

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Напомним, выборы в Бундестаг состоятся осенью этого года. Если блок ХДС/ХСС победит, Меркель четвертый раз возглавит правительство.

Источник: korrespondent.net
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