Гройсман надеется на "план Маршалла" для Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что он рассчитывает на принятие "плана Маршалла" для Украины.

"Это очень хорошая идея. Мы ее отрабатывали еще в первом правительстве Яценюка с нашими европейскими партнерами, но каким-то образом это не состоялось, но я считаю, что это очень приемлемо. Европейская народная партия включила это в свои программные цели. Я бы хотел, чтобы она была реализована", – сказал он в эфире телеканала 112 Украина.

Гройсман отметил, что речь идет в первую очередь о поддержке более быстрого развития Украины.

Порошенко обсудил с лидерами ЕС "план Маршалла"

Напомним, 31 марта Европейская народная партия одобрила резолюцию о разработке "Плана Маршалла" для Украины. Ожидается, что долгосрочный план поддержки Украины будет представлен на саммите Восточного партнерства в ноябре.

Источник: korrespondent.net