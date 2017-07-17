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17. 07. 2017

Гройсман надеется на "план Маршалла" для Украины

 
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что он рассчитывает на принятие "плана Маршалла" для Украины.
 
"Это очень хорошая идея. Мы ее отрабатывали еще в первом правительстве Яценюка с нашими европейскими партнерами, но каким-то образом это не состоялось, но я считаю, что это очень приемлемо. Европейская народная партия включила это в свои программные цели. Я бы хотел, чтобы она была реализована", – сказал он в эфире телеканала 112 Украина.
 
Гройсман отметил, что речь идет в первую очередь о поддержке более быстрого развития Украины.

Порошенко обсудил с лидерами ЕС "план Маршалла"
 
Напомним, 31 марта Европейская народная партия одобрила резолюцию о разработке "Плана Маршалла" для Украины. Ожидается, что долгосрочный план поддержки Украины будет представлен на саммите Восточного партнерства в ноябре.

Источник: korrespondent.net
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