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17. 07. 2017

Кибератаку на СМИ Катара организовали ОАЭ – WP

Кибератака на государственное новостное агентство Катара, которая спровоцировала кризис в регионе, была организована Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на чиновников в американской разведке.

Сотрудники американского разведсообщества проанализировали информацию и подтвердили, что высокопоставленные члены из правительства ОАЭ обсуждали 23 мая план хакерской атаки и его реализацию.

Кибератака была осуществлена 24 мая. Однако не установлено, была ли она проведена ОАЭ или же они обратились к другой стороне, отмечают американские чиновники.

Напомним, конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей опубликовало речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания диалога с Ираном.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Позже арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 пунктов, призвав Доху в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Санкции против Катара сохранили четыре страны

Катар отвергает обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены.

Источник: korrespondent.net
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