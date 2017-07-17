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17. 07. 2017

Южная Корея предложила КНДР возобновить переговоры

 
Власти Южной Кореи предложили КНДР провести переговоры военных представителей по снижению напряженности на Корейском полуострове, сообщает Ренхап.
 
Сеул также предложил возобновить двусторонний диалог по линии обществ Красного Креста.
 
Переговоры оборонных ведомств предлагается провести 21 июля, а представителей Красного Креста – 1 августа.
 
Идею возобновления диалога между двумя корейскими государствами выдвинул на днях президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время визита в Германию.

КНДР предложила Южной Корее провести переговоры
 
Напомним, в последний раз переговоры военных представителей Южной Кореи и КНДР проводились почти три года назад. 

Источник: korrespondent.net
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