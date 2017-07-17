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17. 07. 2017

Итоги 16.07: Антирейтинг Трампа, поиск лидера ИГ

Израиль выступил против перемирия в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против соглашения России и США о перемирии в Сирии. По его словам, Израиль обеспокоен стремлением Ирана расширить свое присутствие в Сирии.

Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня

Американский телеканал ABC News и газета Washington Post опубликовали соцопрос, в котором утверждается, что только 36% респондентов положительно оценивают первые полгода деятельности Дональда Трампа на посту президента США. Это самый низкий уровень поддержки президента США за последние 70 лет.

Сам Трамп усомнился в достоверности данного соцопроса.

В Луганской области шахтеры устроили забастовку под землей

В Луганской области на шахте им. Капустина ГП Лисичанскуголь 70 шахтеров устроили забастовку из-за невыплаты заработной платы с 2015 года.

"Шахтере вторые сутки не выезжают из шахты: вчера первая смена шахтеров отказалась выезжать из шахты, а другие смены спускаться. Цель –выплата задолженности по зарплате начиная с 2015 года", – сообщил председатель Федерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

В Виннице со стрельбой ограбили ювелирный магазин

В Виннице трое вооруженных лиц совершили нападение на ювелирный магазин по ул. Магистратская: они ранили охранника и вынесли золотые изделия, однако при попытке бегства на автомобиле они были задержаны правоохранителями.

Швейцария сняла санкции с Добкина

Народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин заявил, что Швейцария прекратила против него международные санкции. В качестве доказательства он опубликовал на своей странице в Facebook соответствующий документ.

По его словам, причина прекращения санкций – "недостоверная информация" ГПУ.

Разведка Ирака опровергла гибель главаря ИГ

Власти Ирака опровергли информацию о смерти лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

По данным разведки, аль-Багдади остается на территории Сирии, однако покинул город Ракка. Военные Ирака отслеживают передвижение лидера террористов и его сторонников.

Американский беспилотник провел разведку над Донбассом

Стратегический американский беспилотник RQ-4A Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе. 

Во время полета дальний беспилотник с позывным UAVGH000 часами курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения на Донбассе, но не пересекал ее. Разведчик летал на высоте 16,7 тыс метров.

Источник: korrespondent.net
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