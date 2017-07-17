Итоги 16.07: Антирейтинг Трампа, поиск лидера ИГ

Израиль выступил против перемирия в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против соглашения России и США о перемирии в Сирии. По его словам, Израиль обеспокоен стремлением Ирана расширить свое присутствие в Сирии.
Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня
Американский телеканал ABC News и газета Washington Post опубликовали соцопрос, в котором утверждается, что только 36% респондентов положительно оценивают первые полгода деятельности Дональда Трампа на посту президента США. Это самый низкий уровень поддержки президента США за последние 70 лет.
Сам Трамп усомнился в достоверности данного соцопроса.
В Луганской области шахтеры устроили забастовку под землей
В Луганской области на шахте им. Капустина ГП Лисичанскуголь 70 шахтеров устроили забастовку из-за невыплаты заработной платы с 2015 года.
"Шахтере вторые сутки не выезжают из шахты: вчера первая смена шахтеров отказалась выезжать из шахты, а другие смены спускаться. Цель –выплата задолженности по зарплате начиная с 2015 года", – сообщил председатель Федерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.
В Виннице со стрельбой ограбили ювелирный магазин
В Виннице трое вооруженных лиц совершили нападение на ювелирный магазин по ул. Магистратская: они ранили охранника и вынесли золотые изделия, однако при попытке бегства на автомобиле они были задержаны правоохранителями.
Швейцария сняла санкции с Добкина
Народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин заявил, что Швейцария прекратила против него международные санкции. В качестве доказательства он опубликовал на своей странице в Facebook соответствующий документ.
По его словам, причина прекращения санкций – "недостоверная информация" ГПУ.
Разведка Ирака опровергла гибель главаря ИГ
Власти Ирака опровергли информацию о смерти лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
По данным разведки, аль-Багдади остается на территории Сирии, однако покинул город Ракка. Военные Ирака отслеживают передвижение лидера террористов и его сторонников.
Американский беспилотник провел разведку над Донбассом
Стратегический американский беспилотник RQ-4A Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе.
Во время полета дальний беспилотник с позывным UAVGH000 часами курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения на Донбассе, но не пересекал ее. Разведчик летал на высоте 16,7 тыс метров.
Источник: korrespondent.net