В зоне АТО стало меньше обстрелов, ранен один боец – штаб

За минувшие сутки, 16 июля, подразделения сепаратистов 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Ранение получил один военнослужащий, передает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, днем незаконные вооруженные формирования не вели обстрелы, но после 18:00 провокации продолжились.

Так, на мариупольском направлении противник из гранатометов бил по опорных пунктах в Водяном и Широкино. С 20.40 и в течение почти два часа враг из 120 и 82 миллиметровых минометов, БТРов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал подразделения сил АТО в районе поселка Гнутово.

Примерно в это же время велся огонь и по Талаковке. Здесь один военный получил осколочное ранение. Кроме того, в конце суток было выпущено 13 мин калибра 82 миллиметра по Красногоровке.

На Луганском направлении вечером сепаратисты из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Новозвановку, Троицкое, Новоолександровку и Донец.

Отмечается, что за сутки силы АТО четыре раза открывали ответный огонь.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки 15 июля на Донбассе зафиксировали 26 вражеских обстрелов. В результате подрыва на мине один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

Источник: korrespondent.net