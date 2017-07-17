В Риге при пожаре на яхте пострадали 12 человек

В Риге яхта-катамаран задела своими мачтами электролинию высокого напряжения и загорелась. Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, авария произошла недалеко от причала, на расстоянии 200 м от берега, передает Delfi.

При пожаре пострадали 12 человек, в том числе семь детей. Все они получили серьезные ожоги, возможно, электротравмы и были доставлены в больницу. На месте инцидента работали девять бригад врачей.

Катамаран в результате пожара затонул.

Как сообщал Корреспондент.net, 14 июля во Франции в ходе празднования Дня взятия Бастилии, протестующие сожгли почти 900 машин. Французская полиция задержала более 350 человек.

Источник: korrespondent.net