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17. 07. 2017

СМИ: Россия перебрасывает крейсер на Балтику

Атомный ракетный крейсер Петр Великий и подводный ракетоносец Дмитрий Донской начали переход на Балтийское море в Кронштадт с севера. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на источник в Минобороны России.

По его словам, военные суда направляются в Санкт-Петербург для участия в параде в честь дня Военно-морского флота, который состоится в воскресенье, 30 июля.

Отмечается, что Петр Великий, построенный на петербургском Балтийском заводе в 1986-1996 годах, уже был на Балтике, в том числе и во время учений, а Дмитрий Донской, единственная оставшаяся в строю субмарина проекта 941, самый большой подводный крейсер в мире, придет в Кронштадт впервые.

Как сообщал Корреспондент.net, в этом году в Санкт-Петербурге не состоялся военно-морской парад в честь 9 мая. По информации СМИ, корабли Балтийского флота РФ внезапно ушли из Санкт-Петербурга из-за близкого расположения американского эсминца USS Carney с крылатыми ракетами Tomahawk.

Источник: korrespondent.net
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