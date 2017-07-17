СМИ: Россия перебрасывает крейсер на Балтику

Атомный ракетный крейсер Петр Великий и подводный ракетоносец Дмитрий Донской начали переход на Балтийское море в Кронштадт с севера. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на источник в Минобороны России.

По его словам, военные суда направляются в Санкт-Петербург для участия в параде в честь дня Военно-морского флота, который состоится в воскресенье, 30 июля.

Отмечается, что Петр Великий, построенный на петербургском Балтийском заводе в 1986-1996 годах, уже был на Балтике, в том числе и во время учений, а Дмитрий Донской, единственная оставшаяся в строю субмарина проекта 941, самый большой подводный крейсер в мире, придет в Кронштадт впервые.

Как сообщал Корреспондент.net, в этом году в Санкт-Петербурге не состоялся военно-морской парад в честь 9 мая. По информации СМИ, корабли Балтийского флота РФ внезапно ушли из Санкт-Петербурга из-за близкого расположения американского эсминца USS Carney с крылатыми ракетами Tomahawk.

Источник: korrespondent.net