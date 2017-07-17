Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2017, понедельник, 09:09
+21°C
Завтра +21°C
+21°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,24
17. 07. 2017

В Узбекистане три человека погибли, пытаясь достать телефон из туалета

Три человека погибли в Наманганской области Узбекистана, отравившись парами фекальных газов в выгребной яме одного из частных домов, сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, жительница Янгикурганского района наняла двух мужчин, чтобы достать мобильный телефон, упавший в выгребную яму. Спустившись туда, они потеряли сознание и не смогли выбраться на поверхность.

Для оказания пострадавшим помощи хозяйка вызвала врача, который при спуске в яму также потерял сознание.

"В результате произошедшего двое нанятых работников умерли на месте происшествия, а врач скончался по дороге в местную больницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной смерти людей стала асфиксия от недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе, содержащем смесь фекальных газов.

В данный момент по факту гибели людей проводится расследование.

Как сообщал Корреспондент.net, в июне 2016 года в Черкассах во время очистки выгребной ямы погибли три человека.

ЧП в Киеве: двое рабочих задохнулись в канализации

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.