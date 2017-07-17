В Узбекистане три человека погибли, пытаясь достать телефон из туалета

Три человека погибли в Наманганской области Узбекистана, отравившись парами фекальных газов в выгребной яме одного из частных домов, сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, жительница Янгикурганского района наняла двух мужчин, чтобы достать мобильный телефон, упавший в выгребную яму. Спустившись туда, они потеряли сознание и не смогли выбраться на поверхность.

Для оказания пострадавшим помощи хозяйка вызвала врача, который при спуске в яму также потерял сознание.

"В результате произошедшего двое нанятых работников умерли на месте происшествия, а врач скончался по дороге в местную больницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной смерти людей стала асфиксия от недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе, содержащем смесь фекальных газов.

В данный момент по факту гибели людей проводится расследование.

Как сообщал Корреспондент.net, в июне 2016 года в Черкассах во время очистки выгребной ямы погибли три человека.

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Источник: korrespondent.net