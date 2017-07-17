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17. 07. 2017

В Венесуэле подвели итоги народного референдума

Против созыва учредительного собрания Венесуэлы на проведенном оппозицией в воскресенье народном референдуме проголосовали почти 7,2 млн человек. Такие цифры озвучили представители оппозиции, передает Интерфакс.

На референдум был вынесен вопрос о том, поддерживают ли голосующие проект изменений в конституцию страны и созыв учредительного собрания для этой цели, инициированный президентом Николасом Мадуро.

Ранее Мадуро согласился на проведение народного референдума однако призвал провести его мирно и в спокойной обстановке. Власти, тем не менее, предупредили, что результаты референдума не будут иметь законной силы, поскольку он проводится без одобрения законодателями.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы решила позволить Мадуро созвать учредительное собрание без проведения референдума, за который выступала оппозиция.

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Источник: korrespondent.net
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