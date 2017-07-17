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17. 07. 2017

В Крыму стая птиц атаковала пассажирский самолет

В аннексированном Крыму стая птиц врезалась в самолет авиакомпании Уральские авиалинии в тот момент, когда он приземлился в аэропорту Симферополя и уже катился по полосе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Инцидент на рейсе Кемерово-Симферополь произошел накануне вечером. Самолет должен был вылететь в Екатеринбург, но у него оказался поврежден носовой обтекатель. Пришлось произвести ремонт.

В результате рейс из Симферополя в Екатеринбург был задержан. Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, время задержки составило 12 часов.

"Данная задержка повлекла за собой срыв расписания по всей цепочке маршрута", – сказал собеседник агентства.

По его словам, авиакомпания планирует к середине дня понедельника стабилизировать расписание.

По данным онлайн-табло Кольцово, в настоящее время задерживается один рейс Уральских авиалиний на вылет и три на прилет.

Как сообщал Корреспондент.net, нынешней весной в Минске самолет Белавиа столкнулся со стаей птиц, которые попали в двигатель. Лайнеру пришлось вернуться в аэропорт сразу после взлета.

В Польше самолет экстренно сел из-за попавшей в двигатель птицы

Источник: korrespondent.net
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