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17. 07. 2017

Число жертв крушения судна в Конго выросло до 37

При кораблекрушении в Конго погибли 37 человек, еще 54 считаются пропавшими без вести. Об этом заявил администратор территории Жак Мбила, передает Синьхуа.

Причиной катастрофы могло стать ненадлежащее поведение экипажа судна, в том числе, и алкогольное опьянение или перегрузка судна.

Мбила также рассказал, что большинство жертв – это ученики, которые были на каникулах.

Как сообщалось, китобойный корабль покинул территорию Дибая в Илебо, когда авария произошла на изгибе реки Касаи, к территории Идиофа.

Напомним, в конце июня в Колумбии затонула лодка со 150 туристами.

Источник: korrespondent.net
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