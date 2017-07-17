Число жертв крушения судна в Конго выросло до 37

При кораблекрушении в Конго погибли 37 человек, еще 54 считаются пропавшими без вести. Об этом заявил администратор территории Жак Мбила, передает Синьхуа.

Причиной катастрофы могло стать ненадлежащее поведение экипажа судна, в том числе, и алкогольное опьянение или перегрузка судна.

Мбила также рассказал, что большинство жертв – это ученики, которые были на каникулах.

Как сообщалось, китобойный корабль покинул территорию Дибая в Илебо, когда авария произошла на изгибе реки Касаи, к территории Идиофа.

Напомним, в конце июня в Колумбии затонула лодка со 150 туристами.

Источник: korrespondent.net