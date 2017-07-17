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17. 07. 2017

Порошенко о МН17: Ракета РФ оборвала 298 жизней

Сегодня исполняется ровно три года с тех пор, как 17 июля 2014 года на Донбассе был сбит самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур.

В этот день президент Украины Петр Порошенко почтил память 298 пассажиров и команды рейса МН17.

"Склоняем головы перед 298 невинными жертвами, биение сердец которых оборвала российская ракета три года назад MH17", – написал президент на своей странице в Twitter.

Глава государства выразил уверенность в неизбежности наказания лиц, виновных в трагедии.

"Верим в объективность и беспристрастность нидерландского правосудия, и неизбежность ответственности тех, кто задумал и совершил это преступление", – добавил глава государства.

Схиляємо голови перед 298 невинними жертвами, биття сердець яких обірвала російська ракета три роки тому #MH17 pic.twitter.com/jg42Lpmplk

— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 июля 2017 г.
 

Віримо в об’єктивність і неупередженість нідерландського правосуддя, та неминучість відповідальності тих, хто задумав і скоїв цей злочин.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 июля 2017 г.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне родственники жертв MH17 протестовали перед посольством РФ в Гааге. Они заявили нидерландскому телевидению в воскресенье, 16 июля, что протест направлен против попыток Москвы заблокировать расследование уголовного дела.

Напомним, ранее журналисты программы Nieuwsuur из Нидерландов подтвердили место жительства российского офицера в отставке Сергея Дубинского с позывным Хмурый в Ростовской области (РФ). Он причастен к катастрофе лайнера МН17.

Ожидается, что имена ответственных за крушение самолета рейса MH17 в Донецкой области станут известны к 2018 году.

Источник: korrespondent.net
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