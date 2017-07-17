На Тернопольщине в пожаре сгорели 100 велосипедов

В с. Козлов Козовского района Тернопольской области в результате пожара сгорели 100 велосипедов. Информация о пожаре в жилом доме поступила в 13.59 накануне, сообщили в областном управлении ГСЧС.

В результате кроме велосипедов огнем уничтожены вещи домашнего обихода, повреждены кровля здания на площади ориентировочно 108 квадратных метров.

Жертв и пострадавшие в результате пожара нет, спасатели также не дали огню перекинуться на два соседних здания.

Недавно в селе Сокырниця Хустского района Закарпатской области горел ресторан.

Источник: korrespondent.net