На Тернопольщине в пожаре сгорели 100 велосипедов

В с. Козлов Козовского района Тернопольской области в результате пожара сгорели 100 велосипедов. Информация о пожаре в жилом доме поступила в 13.59 накануне, сообщили в областном управлении ГСЧС.
В результате кроме велосипедов огнем уничтожены вещи домашнего обихода, повреждены кровля здания на площади ориентировочно 108 квадратных метров.
Жертв и пострадавшие в результате пожара нет, спасатели также не дали огню перекинуться на два соседних здания.
Недавно в селе Сокырниця Хустского района Закарпатской области горел ресторан.
Источник: korrespondent.net