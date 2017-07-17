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17. 07. 2017

Посольство РФ в Дамаске попало под обстрел

Район сирийского Дамаска, где расположено посольство России, попал под обстрел 16 июля. Как сообщает Аljazeera, один из снарядов попал в комплекс зданий дипломатического представительства, нанеся ущерб, еще один разорвался рядом с посольством.

По данным сирийского информагентства SANA, подконтрольного силам президента страны Башара Асада, в результате обстрела в жилом районе недалеко от посольства РФ травмированы семь человек.

Пока ни одна из сторон конфликта в Сирии не взяла на себя ответственность за обстрел.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что при минометном обстреле в Сирии погиб военный советник капитан Николай Афанасов.

Источник: korrespondent.net
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