СМИ: На Луганщине сепаратисты взяли в заложники женщину-инвалида

Сепаратисты самопровозглашенной ЛНР похитили на КПВВ женщину с проблемами слуха, которая возвращалась из Станицы Луганской в Луганск. Об этом пишет местное издание CityNews.

"13 июля российские террористы похитили возвращавшуюся из Станицы Луганской в оккупированный Луганск Людмилу Сурженко. По словам возвращавшихся вместе с ней из Станицы Луганской людей, у женщины были сильные проблемы со слухом, и она чем-то не понравилась охранявшим переход пророссийским боевикам", – говорится в сообщении.

Родственники Людмилы выяснили, что последний раз ее видели на КППВ, но домой она не пришла. Проходящие люди рассказали, что ее заставили все выкладывать из сумок, забрали телефон, держали в жаркий полдень на солнце.

Как позже выяснили источники издания, жительница Луганска действительно является инвалидом детства по слуху и в момент перехода КПВВ у нее сели батарейки в слуховом аппарате. Что именно послужило причиной задержания – неизвестно. Возможно, она просто не услышала требования боевиков.

Отмечается, что на следующий день мама Людмилы обращалась с запросами к "властям" ЛНР, но получила отказ в предоставлении информации. Через сутки телефон похищенной вышел на связь, но отвечала на СМС явно не Людмила.

"Маме СМС не приходили, только на другие контакты. Когда на один из номеров пришло СМС, что она на связи, человек стал набирать Людмилу, но вызов сбрасывали. Это повторилось многократно, после чего пришло сообщение "пиши". Это вроде бы нормально для глухого человека с плохо работающим слуховым аппаратом. Друзья Людмилы отправили СМС, что не могли ей больше суток дозвониться, но общение было грубо прервано СМС с ошибками, чего Людмила никогда не делала", – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что есть повод предполагать, что женщина, которая пропала три дня назад, находится в беде. Мать Людмилы обращается с просьбой о помощи в поиске своей дочери к представителями международных организаций, работающих в Луганске.

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Источник: korrespondent.net