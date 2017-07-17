На Донбассе при взрыве трактора пострадали два человека

В селе Гнутово под Мариуполем на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Донецкой области.

"В Гнутово в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор. Происшествие случилось сегодня около 11 часов. Известно о двух пострадавших. Обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, на место инцидента направлены следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции, кинологи, взрывотехники, ГСЧС и скорая помощь.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее трактор подорвался в поселке Павлополь Волновахского района Донецкой области. Тогда один человек погиб, еще один пострадал.

В апреле нынешнего года на мине подорвался трактор в Верхнеторецком Донецкой области. Тогда тракториста выбросило взрывной волной на землю. Его госпитализировали.

Источник: korrespondent.net