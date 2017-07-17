В результате обстрела Золотого Луганской области в городе повреждено 9 домов. Об этом сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации.

Сообщается, что в результате обстрелов Золотого Попаснянского района 16 июля повреждены окна, стены, двери и кровли девяти жилых домов.

Cмотрите фотогалерею: Полиция показала результаты обстрела Золотого

В свою очередь за выходные сотрудники Наполиции зарегистрировали 30 фактов обстрелов территории Луганской области. Так, в ночь на 16 июля в результате обстрела в Золотом-4 повреждены крыша, окна и двери двух жилых домов по улице Морозова, а также окно и крыша дома по улице Пролетарская.

Напомним, за минувшие сутки, 16 июля, подразделения сепаратистов 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе.

Источник: korrespondent.net