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17. 07. 2017

В Брюсселе начались переговоры по Brexit

В Брюсселе в понедельник, 17 июля, начались первые многодневные консультации по поводу предстоящего выхода Великобритании из состава Европейского Союза. В первой половине дня пройдет встреча главного переговорщика от Еврокомиссии Мишеля Барнье и министра по выходу Великобритании из ЕС Дэвида Дэвиса.

Предваряя переговоры, Барнье заявил журналистам, что стороны намерены "углубиться в суть вопроса". Необходимо согласовать предложения, "чтобы достичь хорошего прогресса". По словам Дэвиса, необходимо определить существующие разногласия, чтобы иметь возможность их преодолеть. "Сейчас речь идет о том, чтобы начать работу и сделать эти переговоры успешными", - отметил британский министр.

Сегодня также пройдут заседания нескольких рабочих групп. На них, в частности, планируется обсудить правовые вопросы пребывания в Великобритании граждан из стран ЕС, финансовые требования Еврокомиссии к британскому правительству, а также статус Северной Ирландии. Ожидается, что этот раунд консультаций продлится до четверга.

Ранее Барнье раскритиковал предложения Лондона по правам для граждан ЕС как слишком неконкретные.

Источник: korrespondent.net
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