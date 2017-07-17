Порошенко: Си Бриз – это ответ на гибридную войну

Президент Украины Петр Порошенко назвал совместные учения Военно-морских сил Украины и США Си Бриз украинским ответом на гибридную войну. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Одесскую область в понедельник, 17 июля.

"Эти учения – наш ответ идеологам, организаторам и спонсорам гибридных войн", – сказал Порошенко.

По словам главы государства, учения Си Бриз являются усовершенствованием работы штаба многонациональной тактической группы в планировании действий по стандартам НАТО. Он также выразил уверенность, что учения будут способствовать стабильности в черноморском регионе.

"Я искренне верю, что нынешние учения станут еще одним мощным шагом для достижения стабильности в регионе", – сказал Порошенко, добавив, что большинство украинцев, участвующих в учениях, принимали участие в боях в зоне АТО.

Напомним, двухнедельные украинско-американские учения Си Бриз-2017 стартовали 10 июля в Одессе.

Источник: korrespondent.net