Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2017, понедельник, 15:16
+21°C
Завтра +21°C
+21°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,24
17. 07. 2017

Турция внесла в черный список более четырех тысяч россиян

Турция с 2011 года по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" внесла в список персон нон грата 4 128 граждан России. Об этом говорится в июльском отчете турецкого министерства внутренних дел.

Среди 4 957 депортированных из Турции иностранцев россиян больше всего (804). За ними следуют граждане Индонезии (435) и Таджикистана (308).

Всего в черный список Турции внесено 53 781 иностранцев из 146 стран мира. Лидируют граждане Саудовской Аравии и Туниса, россияне – на третьем месте.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал "отсекать головы всем предателям", произнося речь перед тысячами турок к годовщине попытки переворота в стране.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.