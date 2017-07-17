Лавров о "дачах" в США: Грабеж среди белого дня

Выдвижение условий для возврата российской дипломатической собственности в США – это "грабеж средь бела дня". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Если это так (такие условия выдвинуты – ред.), то это грабеж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то, получается... Как это так – отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действовать по принципу "что мое – то мое, а что твое – то поделим"", – сказал Лавров журналистам в Минске.

Российскими министр выразил надежду, что в администрации Дональда Трампа "все же есть здравомыслящие люди", которые "прекрасно понимают, что это решение об аресте дипломатической недвижимости – как и об изгнании 35 дипломатов с семьями – было принято администрацией Обамы в состоянии агонии".

По словам Лаврова, администрация Обамы в тот момент "не знала, как разрушить наши отношения с Вашингтоном таким образом, чтобы администрация Трампа не смогла их восстановить".

При этом глава МИД РФ считает, что "русофобия в Конгрессе пойдет на спад".

Как сообщал Корреспондент.net, 29 декабря 2016 года тогдашний президент США Барак Обама объявил о новых санкциях против России за вмешательство в выборы и выдворил из страны 35 российских дипломатов.

Также был закрыт доступ для российского персонала в два развлекательных комплекса (recreational compound) в США, так называемые "дачи", которыми владеет правительство России.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с дипломатической собственностью России в США носит беспрецедентный характер. Он также отметил, что Россия не ждет от президента США Дональда Трампа уступок и сама не готова на них.

Источник: korrespondent.net