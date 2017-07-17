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17. 07. 2017

В Каменском впервые разбился полицейский джип

В Каменском Днепропетровской области полицейский Mitsubishi Outlander сломался на дороге, предположительно, попав в яму. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что это первый случай, когда разбился новый полицейский внедорожник.

"Информации мало, известно что обошлось без пострадавших. Говорят что возможной причиной аварии стала яма на дороге, которая оказалась слишком большой даже для паркетника", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что патрульные в центре Львова сбили женщину.

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Источник: korrespondent.net
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