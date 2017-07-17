Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2017, понедельник, 16:44
+21°C
Завтра +21°C
+21°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,23
17. 07. 2017

В Черногории эвакуируют туристов из-за лесных пожаров

В центральной Черногории и отдельных районах побережья Адриатического моря бушуют лесные пожары. Огнем охвачены два крупных очага в центре страны, сообщает RTCG.

В частности, пожары вблизи черногорской столицы Подгорице продолжаются с прошлой недели.

Большая часть курортных городов не пострадали от огня, но в муниципалитете Тиват 17 июля эвакуировали около 300 туристов с курорта Понта Весло. При этом огонь от деревьев перекинулся на несколько домов городка.

Из села Беговичи в том же муниципалитете эвакуировали 15 летних местных жителей, хотя пожар пока не дошел до человеческих домов.

Накануне вечером спасателям удалось локализовать пожар на Голом Бргу вблизи города Петровац.

Всего с начала лета в Черногории зафиксировано уже около 500 лесных пожаров.

Недавно в результате сильных лесных пожаров в Португалии погибли 62 человека, еще 54 госпитализированы.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.