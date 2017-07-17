Кабмин предлагает отдать Гостомель лоукостам

Премьер-министр Гройсман предложид развивать аэропорт Гостомель, сделав его базовым для лоукостов. Напомним, сейчас аэропорт выполняет функцию базы для самолетов ГП "Антонов" и авиакомпании "Авиалинии Антонова".

Как сообщает пресс-служба Кабмина, такое предложение премьер сделал в ходе спецсовещания по вопросам развития авиасообщения и ведения переговорного процесса с лоукост-перевозчиками

Для привлечения в Украину новых авиаперевозчиков, прежде всего лоукостов, предусматривается интенсивное развитие отечественных аэропортов - как международных, так и региональных, возможности которых используются нерационально.

"Мы выступаем за единые правила (привлечения авиакомпаний), в том числе для лоукостов. При этом у нас есть разные аэропорты, является аэропортовые терминалы. Поэтому нужна программа и новые правила привлечения авиаперевозчиков", - добавил Гройсман.

Он подчеркнул, что путь привлечения авиакомпаний только в крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь" понятен, но кроме него столица, к примеру, имеет еще два аэропорта - "Киев" (Жуляны) и "Гостомель", и развивать эти авиагавани также необходимо.

Гройсман предложил разработать проектную документацию развития аэропорта "Гостомель" с определением стоимости всех необходимых работ.

"Мы сейчас должны принять решение, которое позволит нам решить сразу много вопросов, среди которых - отмена любых монополий в "Борисполе", привлечение новых авиаперевозчиков и снижение стоимости билетов для наших пассажиров", - сказал премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт "Киев" приостановил переговоры с лоукостом Ryanair.

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Источник: korrespondent.net