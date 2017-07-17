Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2017, понедельник, 18:21
+21°C
Завтра +21°C
+21°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,23
17. 07. 2017

Переселенцы об ипотеке: Неподъемная сумма

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в Facebook задал вопрос по поводу возможной ипотеки. Тука написал, что после долгих переговоров с банками вышли на такие показатели ипотеки: срок - 20 лет, сумма - 20 тыс евро, ежемесячный платеж - окол 3600 - 4150 грн.

В комментариях Тука пояснил, что в ипотеке будет сложная процентная ставка, потому что 50% "тела кредита" гасят немцы. Кредит хотят сделать в гривне с фиксированной ставкой.

Затем Тука пишет, что сомневается в подобной ипотеке и ищет другие способы.

"Мне кажется, это неподъемная сумма - пытаюсь найти варианты минимизации. Вот и консультируюсь", - добавляет замминистра..

Также он задал вопрос, интересны ли переселенцам такие условия.

На это в комментариях он получил много разнообразных мнений.

"Да, можно чуть более развёрнуто дать? Какая процентная ставка, какие-то ещё условия дополнительные??", - интересуется Дмитрий Мельниченко.

"Нет. У меня уже одно жилье в ипотеке по программе молодежного кредитования в Донецке есть. Спасибо. Жилья нет, кредит остался", - отвечает Ирина Шамилева.

"Нет. У меня трое детей. Мой доход 860 грн детских в месяц. Я в декрете. У мужа гос.зарплата около 5000 грн. Сами считайте - можем мы такой платеж вносить?" - добавляет Юлия Ислямова.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский инвестбанк выделит более 300 млн гривен помощи переселенцам.

 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.