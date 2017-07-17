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17. 07. 2017

В Кабмине рассказали, когда закончится осовременивание пенсий

В Украине осовременивание пенсий продлится до 2021 года. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 17 июля.

"Мы не можем в один шаг преодолеть 11 размеров средней заработной платы, на основе которых рассчитывались пенсии", – отметил он.

По словам министра, первый шаг будет касаться 5,6 млн пенсионеров – это те, кому пенсии назначались с 2008 по 2014 годы. В 2019 году пенсии будут осовремениваться тем, кто шел на заслуженный отдых в 2015 и 2016 годах по уровню 2018 года, "и так далее".

По его словам, с 2021 года начнется нормальный процесс индексации, что позволит избежать возврата разрыва между размером выплат новым пенсионерам и тем, кто выйдет на пенсию на год раньше. Сегодня такие разрывы в размерах пенсий достигают в три и более раз. Что касается индексации, то пенсионной реформой предусмотрено, что с 2021 индексация будет проводиться автоматически размером не меньше, чем 50% от уровня инфляции и, чем 50% от уровня средней заработной платы.

Отметим, ранее премьер-министр Владимир Гройсман обнародовал видео формулы расчета новых пенсий.

Источник: korrespondent.net
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