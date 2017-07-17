Дуда подписал закон о сносе советских памятников

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о сносе коммунистических памятников, сообщили в его администрации. "17 июля 2017 года президент Польши подписал закон от 22 июня об изменениях в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий и учреждений общественного потребления", – говорится в сообщении.

В обновленном законе говорится, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань лицам, организациям, событиям или датам, символизирующие коммунизм или другой тоталитарный строй".

В то же время к этим объектам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, а также памятники, не выставленные на всеобщее обозрение, или демонстрируемые в научных целях или как произведения искусства, а также памятники, внесенные в реестр памятников архитектуры.

Памятники, которые не относятся к этим категориям, демонтируют в течение года после вступления закона в силу. На территории Польши насчитывается почти 50 таких объектов.

Напомним, соответствующие поправки к закону проголосовали Сейм и Сенат Польши в июне.

Источник: korrespondent.net