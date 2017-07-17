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17. 07. 2017

На Днепропетровщине горел полигон

Вблизи пгт Гвардейское Новомосковского района Днепропетровской области 17 июля на территории военного полигона Минобороны в результате проведения учебных стрельб произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки. Всего горедо около 25 га, сообщается в пресс-службе ГСЧС.

Из-за пожара стрельбы были приостановлены. К ликвидации пожара привлекли 289 человек и 23 единицы техники, из них от ГСЧС - 75 человек и 10 единиц техники. На месте происшествия работает оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, ранее сообщалось, что на Тернопольщине в пожаре сгорели 100 велосипедов.

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Источник: korrespondent.net
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