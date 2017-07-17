СМИ: "Крымского диверсанта" Захтея лишили гражданства РФ

Андрея Захтея, которого задержали в Крыму якобы за подготовку диверсии, лишили российского гражданства. Об этом сообщает QirimInfo со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания утверждает, что это связано с новым выдвинутым против него обвинением – Захтею якобы планируют предъявить обвинение в хранении оружия и подделке документов.

О своем желании отказаться от российского гражданства Захтей заявил еще в марте этого года.

"В отношении меня сфальсифицировано обвинение в особо тяжком преступлении, и я очень разочарован в судебной и правоохранительной системе России, в отсутствии демократических ценностей и верховенства закона, в связи с чем не желаю оставаться гражданином этой страны", – говорилось в заявлении Захтея.

У Захтея также есть гражданство Украины.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Захтей отказался от адвокатов и заключил досудебное соглашение со следствием.

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Источник: korrespondent.net