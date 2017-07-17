В ЕС не изменили позиции по антикоррупционому суду

Позицию по созданию независимого антикоррупционного суда в Евросоюзе не поменял. Об этом заявил исполнительный директор общественной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин, сообщает Интерфакс-Украина.

"Хьюг Мингарелли сегодня четко дал понять: Европейский Союз не изменил позицию о необходимости создания независимой, профессиональной судебной институции, которая призвана обеспечить борьбу с коррупцией", - сообщил Юрчишин.

Создание Антикоррупционных палат в действующих судах с действующих судей - это не новое качество, поэтому на это в Европе не согласятся.

В свою очередь народный депутат из фракции Блок Петра Порошенко Мустафа Найем, который также был на встрече с Мингарелли, отметил, что ЕС четко понимает разницу между Антикоррупционным судом и палатой.

"На сегодняшней встрече посол Мингарелли ясно и четко дал понять: ЕС не менял свою позицию, четко понимает разницу между Антикоррупционным судом и палатой и выступает за создание отдельного, независимого органа с четкой и прозрачной процедурой набора судей", - отметил нардеп.

Найем подчеркнул, что создание Антикоррупционного суда (а не палаты) предусмотрено: меморандумом с МВФ, подписанным премьер-министров Владимиром Гройсманом, и законом Украины о судоустройстве, поданном и подписанном президентом Украины Петром Порошенко.

"В этой ситуации продавливание антикоррупционной палаты и введение в заблуждение Жан-Клода Юнкера выглядят как откровенное шулерство. Я очень надеюсь, что в скором времени точку в этом вопросе поставит и сам господин Юнкер", - написал Найем.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет ЕС утвердил торговые преференции для Киева.

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Источник: korrespondent.net