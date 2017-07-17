Американская церковь о Путине: Завоюет пол-Европы

Американский журнал The Trumpet, который выпускается с 1990 года от имени Филадельфийской Церкви Бога, опубликовал разбор "пророчества" Книги Иезикиля, где, якобы, рассказывается о "последних годах".

Так, автор разбора "предсказания" утверждает, что в Библии говорится о Путине, который указан в книге как "князь Роша, Мешеха и Фувала".

"В 8 стихе 38 главы книги Иезекииля говорится о "последних годах" - именно их мы и проживаем сейчас. В этой главе содержится потрясшая мир весть о могущественной российской империи и ее "князе", внушающем всеобщий страх", - сказано в журнале..

"И было ко мне слово Господне: сын человеческий! обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество» (Иезекииль 38:1-2). Большинство ученых согласно, что под "Гогом" подразумевается Россия, а "земля Магог" включает в себя Китай. Отпрыски Мешеха и Фувала пребывали вблизи друг от друга на протяжении всей истории. В ассирийских и греческих записях Мешех появляется под именами "Муску", "Муски" или "Мушки" - все эти наименования связаны с русским произношением слова "Москва", что вы можете узнать из Международной стандартной библейской энциклопедии. Что насчет Фувала? На восточных склонах уральских гор лежит город Тобольск, названный по имени реки Тобол, производного от Фувала. Некогда из Тобольска правили Сибирью российские провинциальные власти, и он считался азиатской столицей России", - поясняет автор.

Затем автор колонки цитирует пророчество апостола Иоанна: "Число конного войска было две тьмы тем; и я слышал число его" (Откровение 9:16).

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"Это означает воинство в 200 миллионов человек! Число это превышает количество людей, живших по всему миру на момент записи пророчества. Это пророчество о конце времен, которое несомненно вскоре сбудется. Библия дает нам важные подробности об этом величайшем из собранных на Земле воинств. Она говорит о том, из каких народов будут набираться его солдаты. Она свидетельствует о том, что в это воинство будут входить силы нескольких азиатских народов. Она именует этот азиатский союз "царями от восхода солнечного", - объясняется дальше в журнале.

Далее автор предполагает, что к подобному военному союзу могут примкнуть Индия и Япония. А завершится это все Армагеддоном.

"Невероятная война между силами Европы и Азии закончится возвращением Иисуса Христа! Однако есть тут кое-что поразительное: даже после того, как большая часть населения Земли будет затронута ядерной войной и полнейшим разрушением, выжившие все равно не пожелают обратиться к Господу!" - добавляет автор.

"Нам следует внимательно наблюдать за Владимиром Путиным. Я почти наверняка уверен, что он - "князь Рош", написать о котором Господь побудил Иезекииля две с половиной тысячи лет назад! Нам следует наблюдать за происходящим в России и реакцией на это со стороны Европы. В 44 стихе 11 главы книги пророка Даниила говорится о "слухах с востока", потревоживших Европу. Действия Путина в Грузии, на Украине, на Ближнем Востоке и в иных местах уже глубоко тревожат Европу и остальной мир. Возрождение России - о котором мы часто читаем в заголовках новостей - свидетельствует о стремительном исполнении библейских пророчеств о конце времен!", - завершается статья в журнале.

Напомним, ранее экс-генерал НАТО описал сценарий Третьей мировой.

Источник: korrespondent.net