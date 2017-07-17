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17. 07. 2017

В России окончательно запретили Свидетелей Иеговы

Ликвидацию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" из-за ее экстремистской деятельности признал законной Верховный суд России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Судебная коллегия Верховного суда России постановила отклонить апелляционную жалобу организации на постановление о ее ликвидации", - сказано в решении суда.

Напомним, Верховный суд РФ в апреле признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны.

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Источник: korrespondent.net
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