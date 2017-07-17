В России окончательно запретили Свидетелей Иеговы

Ликвидацию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" из-за ее экстремистской деятельности признал законной Верховный суд России. Об этом сообщает РИА Новости.
"Судебная коллегия Верховного суда России постановила отклонить апелляционную жалобу организации на постановление о ее ликвидации", - сказано в решении суда.
Напомним, Верховный суд РФ в апреле признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны.
Источник: korrespondent.net