СМИ: При обстреле окраин Донецка погибла женщина

В результате обстрела западных окраин Донецка 17 июля один человек погиб и еще двое получили ранения. в результате обстрела западных окраин Донецка вечером 17 июля.

Как сообщают СМИ, обстрел начался еще около 13:00 и продолжался с переменной интенсивностью до 21:30. Падения снарядов зафиксированы в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах Донецка (микрорайоны Азотный и Восточный, поселок Северный, Старомихайловка и т.п.)

В результате попадания снаряда в жилой дом в поселке Старомихайловка Кировского района на западе Донецка погибла женщина, еще два человека получили ранения. Есть неподтвержденная информация о других пострадавших.

В результате обстрела в ряде районов города наблюдаются перебои с электроснабжением, местные жители сообщают о пожарах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области обстряли Золотое, повреждены девять домов.

Штаб: Золотое обстреляли из запрещенного оружия

Источник: korrespondent.net