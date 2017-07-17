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17. 07. 2017

СМИ: При обстреле окраин Донецка погибла женщина

В результате обстрела западных окраин Донецка 17 июля один человек погиб и еще двое получили ранения.  в результате обстрела западных окраин Донецка вечером 17 июля.

Как сообщают СМИ, обстрел начался еще около 13:00 и продолжался с переменной интенсивностью до 21:30. Падения снарядов зафиксированы в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах Донецка (микрорайоны Азотный и Восточный, поселок Северный, Старомихайловка и т.п.)

В результате попадания снаряда в жилой дом в поселке Старомихайловка Кировского района на западе Донецка погибла женщина, еще два человека получили ранения. Есть неподтвержденная информация о других пострадавших.

В результате обстрела в ряде районов города наблюдаются перебои с электроснабжением, местные жители сообщают о пожарах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области обстряли Золотое, повреждены девять домов. 

Штаб: Золотое обстреляли из запрещенного оружия

Источник: korrespondent.net
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